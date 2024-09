The Weeknd dà finalmente il via al nuovo album con il singolo “Dancing in the Flames”

The Weeknd (44 dischi di platino e 19 dischi d’oro solo in Italia) ha raggiunto un altro record della sua carriera, ottenendo il titolo di primo artista in assoluto ad avere oltre 100 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, consacrandosi come l'artista numero 1 al mondo sulla piattaforma. Inoltre, il singolo “Earned It (Fifty Shades of Grey)” (disco di platino in Italia, nominato agli Oscar e vincitore di un GRAMMY® Award per "Migliore performance R&B”) ha ottenuto la certificazione RIAA di disco di diamante, diventando la quinta canzone di The Weeknd ad essere certificata Diamante, dopo i successi generazionali di “The Hills” (doppio disco di platino in Italia), “Starboy” feat. Daft Punk (doppio disco di platino in Italia), “Blinding Lights” (sesto disco di platino in Italia) e “Can’t Feel My Face” (terzo disco di platino in Italia) che fanno del cantante il quarto artista di tutti i tempi ad avere cinque o più certificazioni di diamante. Nel 2023, entrambe le date di The Weekend tenutesi all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, sono rientrate nella classifica SIAE relativa ai dieci concerti più visti dell’anno in Italia, in base a spettatori e spesa al botteghino. The Weekend è stato anche protagonista e produttore della serie televisiva “The Idol”, vincitrice dell’Emmy Award 2024 per “Outstanding Choreography for Scripted Programming” e trampolino di lancio per i singoli “Popular” feat. Playboi Carti & Madonna (disco d’oro in Italia) e “One of the Girls” feat. Jennie e Lily-Rose Depp (disco d’oro in Italia).