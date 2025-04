Giorgia Meloni: "Vicini all'Ucraina, lavoriamo a un incontro tra Usa e Ue"

Sull'incontro tra Trump e i vertici europei a Roma "penso che man mano che si lavora a livello tecnico per capire i margini di un possibile accordo, si avvicini anche la possibilità di un incontro politico. Non abbiamo mai dato una data. Oggi i tempi non sono ancora maturi. Se Roma può essere la sede giusta perché il nostro Paese viene visto come amico credo che sarà un grande riconoscimento. Ma anche se fosse altrove, a Bruxelles od ovunque, questo sì me lo concedo, qualche merito penso di poter dire che lo avrò avuto comunque". Sul rapporto con Trump "anche di me si dice che spacco in due l'Italia, e non è vero. E a dirlo sono gli stessi le cui valutazioni trovo francamente superficiali e infantili. Quando la leader del Pd dice che 'Trump non può essere un nostro alleato', cosa intende esattamente? Che rompiamo i rapporti di alleanza di 70 anni e usciamo dalla Nato? Io non penso che le nostre alleanze fondamentali cambino in base a chi vince le elezioni. Evidentemente la sinistra sì. E in fondo non mi stupisce: per noi l'interesse nazionale viene prima di ogni cosa, per altri prevale l'appartenenza ideologica".