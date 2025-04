Ue-Usa, von der Leyen e Trump hanno concordato di incontrarsi

La Casa Bianca ha messo a punto una tabella di marcia per snellire e velocizzare le trattative sui dazi reciproci. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l'amministrazione ha definito le categorie su cui trattare, dai dazi alle barrire non tariffarie, dal commercio digitale alla sicurezza economica. Nell'ambito di queste categorie i funzionari dell'amministrazione determineranno le richieste specifiche per ogni paese. La roadmap sarà usata per trattare con i 18 maggiori partner commerciali americani a rotazione nei prossimi due mesi fino alla scadenza dell'8 luglio, quando la pausa di 90 giorni di Donald Trump arriverà a termine e i dazi reciproci scatteranno per i paesi con i quali non è stato raggiunto un accordo a meno che il presidente non conceda un altro stop.