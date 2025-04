Financial Times: Apple vuole dall'India tutti gli iPhone per gli Usa

Mentre di questi giorni sono i colloqui - impegnativi - che Modi ha avuto con il vicepresidente americano J.D. Vance in visita in India, con Nuova Delhi che vuole siglare un accordo commerciale con Washington per evitare dazi doganali. Vance ha trascorso 4 giorni in India, proprio con l'obiettivo di rilanciare la cooperazione bilaterale e accelerare verso un accordo commerciale con Nuova Delhi. La missione si è svolta in un momento cruciale, con i dazi americani del 26% sospesi per 90 giorni e l'ambizione condivisa di raddoppiare l'interscambio a 500 miliardi di dollari entro il 2030.