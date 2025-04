Donald Trump, augurando sul social Truth "buona Pasqua a tutti", torna ad attaccare duramente la sinistra radicale e i giudici che, a suo dire, ostacolano la stretta contro l'immigrazione: "Stanno permettendo che l'infame attacco al nostro Paese vada avanti". Il presidente americano non risparmia ancora una volta critiche al suo predecessore Joe Biden, colpevole di aver fatto entrare di "proposito milioni di criminali nel nostro Paese, in maniera totalmente fuori controllo". Biden "è stato il peggior presidente e il più incompetente". La Corte Suprema americana sospende il programma di espulsioni di presunti membri di gang venezuelane, trasferiti poi in un carcere di massima sicurezza in Salvador. La Cina annuncia "contromisure risolute" contro i nuovi dazi in vigore da ottobre sulle navi costruite o possedute da Pechino che attraccano negli Usa. Continua la visita del vicepresidente Vance in Italia: breve incontro con il Papa.