Trump vuole licenziare il legale di una sua azienda: "Difende Harvard, inaccettabile" | Dazi, "Usa emporio del mondo, io fisso prezzi per chi acquista"

Donald Trump ha ordinato ai figli di licenziare l'avvocato William Burck, ingaggiato come consulente etico per la Trump Organization, perché ritiene "inaccettabile" che rappresenti l'università di Harvard nella vertenza contro l'amministrazione Usa. Il prestigioso ateneo ha infatti presentato causa contro i vertici statunitensi dopo i tagli di miliardi di dollari di finanziamenti perché l'università non ha rispettato una serie di richieste legate alla battaglia contro l'antisemitismo nei campus. Trump è partito per Roma con la moglie Melania per partecipare ai funerali di Papa Francesco. "Incontrerò Meloni", ha detto. Non ci sono comunque in calendario confronti ufficiali del presidente americano con gli altri leader presenti in Italia per la cerimonia funebre del Santo Padre.