Guerra commerciale, l'Ue: "Coi dazi gli Usa non ci allontanano dalla Cina" | Trump: "Ridurrò le tariffe doganali sui beni cinesi, ma non a zero"

La politica dell'Ue nei confronti della Cina "si fonda sulla riduzione del rischio, non sul disaccoppiamento" economico. Lo ha detto il commissario Ue per l'Economia, Valdis Dombrovskis, dichiarando che Bruxelles è pronta a collaborare con Washington, "ma imporre dazi contro di noi non è il modo migliore per mantenere alleati". Mentre l'Fmi ha tagliato le stime di crescita per Usa e Cina sulla scia della guerra commerciale, Donald Trump ha ammesso, parlando con i giornalisti nello Studio Ovale, che gli effetti negativi dei dazi si sentiranno per un po' negli Stati Uniti. Inoltre ha aggiunto che, alla fine, ridurrà i dazi sulla Cina, "ma non a zero". E, dopo giorni di attacchi al capo della Fed, il presidente americano ha assicurato di non aver "alcuna intenzione" di licenziare Jerome Powell. Intanto Elon Musk ha affermato che da maggio ridurrà il lavoro per l'amministrazione Trump per concentrarsi su Tesla (i cui utili nel primo trimestre sono crollati del 71%, a 409 milioni di dollari).