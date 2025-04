Usa, Casa Bianca: "Trump sostiene fortemente il capo del Pentagono Pete Hegseth"

Donald Trump sostiene fortemente il capo del Pentagono Pete Hegseth. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in un'intervista a Fox dopo lo scandalo che sta travolgendo il segretario alla Difesa, che ha diffuso i dettagli di un attacco americano agli Houthi in una chat in cui erano presenti anche la moglie e il fratello. Nelle scorse settimane era già uscita la notizia secondo cui Pete Hegseth avesse rivelato i segreti dell'imminente attacco a un giornalista su Signal. Le compagnie aeree cinesi hanno iniziato a rispedire gli aerei Boeing negli Usa: il primo rientro è avvenuto dopo che la Cina ha ordinato alle sue compagnie aeree di non accettare altre consegne di aerei Boeing, nell'ambito delle ritorsioni di Pechino contro i dazi Usa saliti al 145% sull'import dei beni made in China.