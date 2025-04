Roma blindata per i funerali di Papa Francesco | Attesi 200mila fedeli, almeno 160 le delegazioni di capi di Stato e di governo provenienti da tutto il mondo

Tutto pronto per i funerali solenni del Papa Francesco alle 10 in Piazza San Pietro. Al lavoro circa 4mila tra donne e uomini delle forze di polizia, oltre ai 4mila volontari della Protezione civile, per garantire la sicurezza. Almeno 200mila fedeli sono attesi nell'area delle esequie, a cui si aggiungeranno le persone che si posizioneranno lungo il tragitto che percorrerà il corteo funebre e davanti a Santa Maria Maggiore, dove avverrà la tumulazione. Almeno 160 le delegazioni di capi di Stato e di governo provenienti da tutto il mondo. Il corteo funebre del Papa, formato da poche auto con alcuni cardinali e qualche parente, procederà a passo d'uomo per permettere a tutti di dare l'ultimo saluto. Sono state oltre 250mila persone entrate a San Pietro per rendere l'ultimo saluto al Pontefice durante i tre giorni di ostensione della salma nella basilica, prima del rito di chiusura della bara venerdì sera.