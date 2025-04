Sistemi anti-drone e cacciatorpediniere per i funerali di Papa Francesco

La morte di Papa Francesco ha trasformato la Capitale italiana nel centro del globo, i leader di tutto il mondo arriveranno per i funerali. L’allerta terrorismo resta alta, e le misure di sicurezza attorno a piazza San Pietro si fanno sempre più sofisticate. Tra le tecnologie più all’avanguardia impiegate per proteggere l’area spiccano i cosiddetti bazooka anti-drone. Non si tratta di armi belliche nel senso tradizionale, ma di strumenti elettronici avanzati progettati per intercettare e disattivare droni non autorizzati. In caso di intrusione, questi dispositivi – simili a piccoli cannoni – interrompono il collegamento radio tra il drone e il suo operatore, costringendo il velivolo a un atterraggio sicuro e controllato. Una risorsa preziosa, soprattutto in contesti ad alta affluenza o in presenza di figure istituzionali, dove anche un piccolo sorvolo può trasformarsi in una potenziale minaccia.