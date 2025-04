Papa Francesco, lavori in corso alla Basilica di Santa Maria Maggiore: ecco come sarà la tomba | Riposerà accanto ad altri Papi e al Bernini

Papa Francesco ha espresso il desiderio che la sua tomba sia realizzata in ardesia di Lavagna, la "pietra ligure dei nonni", come omaggio alle sue origini familiari. Il ramo materno della sua famiglia proviene infatti da Santa Giulia, una frazione sulle alture di Lavagna, in Liguria. Questa scelta è stata confermata dal cardinale Rolandas Makrickas, arciprete coadiutore della Basilica di Santa Maria Maggiore, durante un intervento televisivo. L'ardesia, nota per la sua resistenza e sobrietà, riflette perfettamente lo stile di vita e il messaggio di umiltà di Papa Francesco.