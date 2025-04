Papa Francesco e l’intelligenza artificiale: "Il lavoro non si sacrifichi alla tecnologia"

Le riflessioni del Papa sull’intelligenza artificiale espresse più di recente si inseriscono in una concezione più ampia, profondamente radicata nel suo magistero: quella del lavoro come via alla dignità dell’uomo.



Nell’enciclica "Fratelli tutti" aveva scritto già nel 2020 che il lavoro non è solo mezzo di guadagno, ma "anche un modo per la crescita personale, per stabilire relazioni sane, per esprimere sé stessi. Nella "Laudato si’" del 2015 aveva collegato il lavoro alla custodia del creato, affermando che serve "ridefinire la rotta dello sviluppo".