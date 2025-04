Il tesoro del Vaticano: cosa resta delle riforme economiche di Papa Francesco

Dietro la svolta, anche motivazioni pragmatiche: il crollo dell’Obolo di San Pietro ha reso urgente ristabilire la fiducia dei fedeli. Da qui, maggiore trasparenza nei bilanci, controlli rafforzati, adesione ai criteri Moneyval, e una gestione patrimoniale ispirata a principi ESG, cioè quei criteri utilizzati per valutare la sostenibilità e l’impatto etico di un investimento. Tuttavia, non tutto è stato attuato: il Comitato per gli investimenti, previsto per definire linee guida etiche, non è mai entrato pienamente in funzione.