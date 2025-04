Papa Francesco, il pontefice che ha rotto ogni schema: dagli schiaffi alle frasi "discutibili"

Non sono mancati però scivoloni clamorosi. Il 20 maggio 2024, durante un incontro a porte chiuse con oltre 200 vescovi italiani, Bergoglio usò un termine considerato altamente offensivo nei confronti delle persone omosessuali, parlando di "troppa frociaggine nei seminari". Le parole, riportate dalla stampa, fecero esplodere la polemica e spinsero il Vaticano a intervenire con una nota ufficiale. Il portavoce Matteo Bruni dichiarò: "Papa Francesco è al corrente degli articoli usciti di recente circa una conversazione, a porte chiuse, con i vescovi della Cei. Il Papa non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l'uso di un termine, riferito da altri". Il Papa, nel tentativo di chiarire la sua visione inclusiva, aveva più volte affermato: "Nella Chiesa c'è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c'è spazio per tutti. Così come siamo, tutti".