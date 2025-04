Francesco, il Pontefice della semplicità e della misericordia

Bergoglio è cresciuto in una famiglia modesta, con il padre Mario, ragioniere delle ferrovie, e la madre Regina Sivori, dedita alla casa e all'educazione dei cinque figli. Dopo il diploma da tecnico chimico, la sua vocazione lo ha portato a entrare nel seminario diocesano, per poi passare al noviziato della Compagnia di Gesù l'11 marzo 1958. La sua formazione accademica lo ha visto conseguire una laurea in filosofia al Collegio San Giuseppe di San Miguel, seguita da anni di insegnamento in letteratura e psicologia.