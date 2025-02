Presente al summit anche Liliana Segre che, poche ore prima, sempre sul tema dei migranti, aveva detto in un'intervista a La Stampa: "Oggi vedo la stessa indifferenza di allora, quel voler nascondere il problema. Oggi vedo 'spettacoli' come le deportazioni di Trump; i respingimenti; campi in cui rinchiudere persone colpevoli solo di essere nate altrove - spiega - vediamo decidere che persone in arrivo sono da rispedire indietro o da collocare in un altro piccolo lager in una città semi-sconosciuta di un'Albania non lontana. Ecco, davanti a tutto ciò non posso che ricordare personalmente che cosa vuol dire la sensazione, il dolore, di non essere voluti da nessuno".