Papa Francesco: "Difendere libertà di stampa ed espressione del pensiero"

Papa Francesco, nel discorso in Sala Nervi con i partecipanti al Giubileo del Mondo della Comunicazione, si è soffermato sul tema dell'informazione. "Chiedo - come ho fatto più volte e come hanno fatto prima di me anche i miei predecessori - che sia difesa e salvaguardata la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero insieme al diritto fondamentale a essere informati. Un'informazione libera, responsabile e corretta è un patrimonio di conoscenza, di esperienza e di virtù che va custodito e va promosso", ha dichiarato. Il Pontefice ha poi aggiunto: "Senza questo, rischiamo di non distinguere più la verità dalla menzogna; senza questo, ci esponiamo a crescenti pregiudizi e polarizzazioni che distruggono i legami di convivenza civile e impediscono di ricostruire la fraternità".