Il Papa alle forze armate: non coltivate uno spirito di guerra

Nella messa per il giubileo delle forze armate, il Papa ha esortato i militari "a non perdere di vista il fine del vostro servizio e delle vostre azioni: promuovere la vita, salvare la vita, difendere la vita sempre". E ha chiesto di "vigilare contro la tentazione di coltivare uno spirito di guerra; vigilare per non essere sedotti dal mito della forza e dal rumore delle armi; vigilare per non essere mai contaminati dal veleno della propaganda dell'odio, che divide il mondo in amici da difendere e nemici da combattere".