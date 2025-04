Morte di Papa Francesco: il nuovo rito funebre voluto proprio da Bergoglio

La decisione di aggiornare l'Ordo Exsequiarum mostra quanto Papa Francesco volesse che il suo addio fosse un momento di testimonianza, e non di potere. La celebrazione delle esequie, che sarà seguita in tutto il mondo, rifletterà la sua visione di una Chiesa umile, in cammino e vicina agli ultimi. Il fatto che sia morto proprio nel giorno in cui l'angelo annuncia la Risurrezione a Maria di Magdala e alle altre donne, rende questo rito ancora più denso di significato: la morte del Papa come passaggio verso la luce, secondo la fede cristiana.