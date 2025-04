Papa Francesco è morto nel giorno del Lunedì dell'Angelo: per i cristiani un simbolo carico di significato

Che la morte di Papa Francesco sia avvenuta proprio nel giorno in cui i cristiani celebrano l'annuncio della resurrezione appare, per molti fedeli, come un segno potente. Il Pontefice, figura amata per il suo messaggio di misericordia, pace e vicinanza agli ultimi, lascia il mondo terreno nel giorno in cui la Chiesa fa memoria della vita che trionfa sulla morte. Un dettaglio che non può lasciare indifferenti i credenti, soprattutto in un momento tanto sacro come quello pasquale. La sua dipartita, nel giorno in cui l'angelo annuncia che “non è qui, è risorto”, appare come una chiusura profondamente spirituale di un pontificato che ha sempre cercato di portare il Vangelo nella vita quotidiana.