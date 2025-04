Papa Francesco, ecco chi lo ha attaccato in questi anni (anche dentro la Chiesa)

Non è stata una strada in discesa quella del pontificato di Francesco. Anzi la via è stata lastricata di ostacoli, resistenze e accuse mosse anche da dentro la Chiesa. Qualcuno sostiene addirittura che le difficoltà maggiori le abbia incrociate dentro le mura vaticane. Si vocifera di cardinali, uomini della Curia, preti ma anche laici. Ad unirli l'ostilità ai temi affrontati da Bergoglio, argomenti spesso nuovi, duri e divisivi, come le sue prese di posizione.



Nomi influenti che spesso hanno addirittura chiesto le dimissioni del pontefice. Perché la Chiesa di Bergoglio, quella degli ultimi ("poveri e stranieri sono i primi a incontrare Dio") costruita da Francesco lasciava, ad esempio, fuori dal tempio "il chiacchiericcio". Questa veniva definita "un'arma letale che uccide l'amore, uccide la società, uccide la fratellanza", ma "spalanca(va) la porta a tutti", divorziati risposati e conviventi inclusi. Quanto ai gay e ai pedofili poi...