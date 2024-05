Cei, la battuta di Papa Francesco a porte chiuse: "C'è troppa frociaggine" 

Con una battuta davanti ai vescovi italiani il Papa ha spiegato il suo no all'ingresso in seminario di giovani con tendenze omosessuali

Una battuta per sdrammatizzare pronunciata da Papa Francesco ha colpito diversi vescovi italiani che, questa settimana, durante l’assemblea generale della Cei, hanno avuto la certezza che Bergoglio è contrario ad ammettere in seminario candidati con tendenze omosessuali.

La frase è stata riportata da più fonti, quelle presenti all'incontro avvenuto rigorosamente a porte chiuse. Una frase a mo' di battuta che, però, ha fatto parecchio rumore. Le parole di Francesco vanno però prese per quello che sono. Il Papa ha particolarmente a cuore l'apertura della Chiesa a chiunque creda, a prescindere dall'orientamento sessuale. Lo dimostrano - più delle parole - fatti come la benedizione alle coppie irregolari e omosessuali e l'apertura agli omosessuali e ai transessuali come testimoni di nozze o come padrini o madrine di battesimandi.