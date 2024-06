Il Papa  nomina Georg Gaenswein Nunzio in Lituania-Estonia-Lettonia

Dopo la morte di Ratzinger, nel febbraio 2023, Gaenswein aveva terminato il suo incarico di prefetto della Casa Pontificia, continuando a risiedere però in Vaticano nel Monastero Mater Ecclesiae. Il prefetto emerito, che dal 2003 fino alla morte era rimasto segretario particolare di Benedetto XVI, per decisione di Papa Francesco, aveva, quindi, fatto ritorno a Friburgo in Germania, con i vertici della conferenza episcopale tedesca che avevano fatto trapelare la loro freddezza rispetto al rientro dell'arcivescovo nella sua diocesi di origine. In realtà si attendeva da qualche mese l'ufficializzazione del suo nuovo incarico dopo che il Papa aveva ricevuto in udienza privata lo stesso presule il 3 gennaio scorso quando era tornato in Vaticano per celebrare una Messa per il primo anniversario della morte di Benedetto XVI.