Papa Francesco "accorcia" le omelie: "Siano più brevi, non più di 8 minuti"

"Le omelie devono essere brevi, non devono andare oltre gli otto minuti, altrimenti la gente perde l'attenzione, si addormenta e ha ragione" ha detto Papa Francesco durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Non è la prima volta che Bergoglio invita i sacerdoti a ridurre la durata delle prediche. La stessa raccomandazione era stata fatta nel 2008 anche da Benedetto XVI che aveva sottolineato come "il tempo medio di concentrazione degli uditori" fosse non superiore agli otto minuti.