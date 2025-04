Gli anni da Pontefice di Francesco: dal primo viaggio a Lampedusa al Covid, dall'ambiente alla mano tesa a Cina e Russia

L'8 luglio 2013 il papa va a Lampedusa. È il primo viaggio italiano del Pontificato. Francesco arriva sull'isola e fa due cose che diventano una vera e propria pagina di storia. Un gesto: la corona di fiori gettata in mare in memoria delle tante vittime morte cercando una speranza, un futuro migliore. Una frase: "La cultura del benessere, che ci porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono nulla, sono l'illusione del futile, del provvisorio, che porta all'indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell'indifferenza. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell'altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro".