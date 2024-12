Giubileo, Papa Francesco ha aperto la Porta Santa nel carcere di Rebibbia | Ai detenuti: "Non perdete mai la speranza"

Papa Francesco ha aperto la Porta Santa nel carcere di Rebibbia, un gesto simbolico voluto fortemente del Pontefice per coinvolgere tutta la popolazione carceraria del mondo nel Giubileo della speranza. Il Pontefice ha varcato la Porta Santa a piedi (e non sulla sedia a rotelle come era accaduto nella basilica di San Pietro). Accanto a lui il vescovo ausiliare di Roma mons. Benoni Ambarus.