Cos'è la Porta Santa: i "segreti" del rito di apertura che inaugura il Giubileo

Tre colpi di martello sulla Porta Aurea nell'atrio della basilica di San Pietro: è il piccolo, semplice gesto con cui l'8 dicembre 2015 Papa Francesco ha dato ufficialmente il via al Giubileo straordinario della Misericordia. Subito dopo è stato demolito il muro innalzato al termine del Giubileo del 2000. Un gesto che avremmo dovuto vedere nel 2025, a 25 anni dal precedente Anno Santo. Bergoglio ha però deciso di dare subito una svolta al suo pontificato, rivoluzionando anche la fissità del calendario giubilare. Il rito prevede che il Pontefice varchi per primo la soglia con un cero nella mano destra e la croce patriarcale nella sinistra. La porta è stata poi richiusa e murata il 20 novembre 2016. La prima testimonianza certa di questa cerimonia d'apertura è contenuta in una lettera del XV secolo, nella quale si specifica che "passando per tre volte per questa porta della basilica lateranense, si riceveva la perdonanza della colpa e della pena".