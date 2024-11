Giubileo 2025 a Roma: quando inizia, quanto dura, la mascotte e i programmi

Papa Francesco ha deciso l'apertura di una Porta Santa nel carcere romano di Rebibbia, cui si accompagna l'appello ai governanti di tutto il mondo a concedere "forme di amnistia" e "condoni di pena" ai detenuti. Il Vaticano ha sottoscritto un'intesa con il Ministero di Giustizia e il Comune di Roma affinché i detenuti che ne facciano richiesta e ne abbiano i requisiti possano ottenere permessi speciali per essere impegnati in "lavori socialmente utili". Durante il Giubileo straordinario della Misericordia del 2015 erano state aperte Porte Sante in tutte le diocesi. Questa volta non accadrà. Tuttavia, nella Bolla di indizione del Giubileo è scritto che, domenica 29 dicembre 2024, in tutte le cattedrali e concattedrali “i vescovi diocesani celebrino la santa Eucaristia come solenne apertura dell'Anno giubilare, secondo il Rituale che verrà predisposto per l'occasione. Per la celebrazione nella chiesa concattedrale, inoltre, il Vescovo potrà essere sostituito da un suo delegato appositamente designato. Il pellegrinaggio da una chiesa verso la cattedrale sia il segno del cammino di speranza che, illuminato dalla Parola di Dio, accomuna i credenti”. Tutte le Porte Sante verranno chiuse domenica 28 dicembre 2025, a eccezione della Porta Santa di San Pietro, che verrà sigillata il 6 gennaio 2026.