Istruzioni per il Giubileo: dai ticket bus ai buoni pasto, per non perdersi nulla e non rimanere "disorientati"

Sempre in tema di bisogni primari sono stati investiti 3 milioni di euro per riqualificare e modernizzare i bagni pubblici (oltre 100 servizi), soprattutto nei punti nevralgici di passaggio turistico. Tre in particolare integreranno servizi igienici e punti di informazione turistica: i "PitStop" si troveranno a Piazza di Spagna, a piazza Sonnino a Trastevere e il terzo in piazza della Città Leonina, cioè all'ombra del Colonnato di San Pietro. Si troverà al termine di una passeggiata che i pellegrini impareranno a conoscere molto bene e che dalla metro A porta alla basilica vaticana passando per la rinnovata via Ottaviano pedonalizzata e per la nuova piazza Risorgimento, che garantirà un punto di sosta comoda per chi si avvicina a San Pietro. Altro luogo che diventerà con ogni probabilità baricentrico per l'esperienza del pellegrinaggio sarà Piazza Pia, il nuovo enorme spazio pedonale di 7.000 metri quadrati tra il Vaticano e Castel Sant'Angelo realizzato apposta per l'Anno Santo. A poche decine di metri, in Via della Conciliazione 3A, c'è la nuova Official Area di San Pietro, l'hub di accoglienza per i pellegrini che anticipa la visita spirituale e culturale alla Basilica, con addetti che daranno informazioni in più lingue e tecnologie attraenti anche per i più giovani. Un benvenuto a San Pietro che preparerà il pellegrino a varcare la Porta Santa più importante di tutte, quella che Papa Francesco aprirà il 24 dicembre e che darà il via all'avventura dell'Anno Santo.