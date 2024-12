Papa Francesco compie 88 anni, Mattarella: "Le sue parole punto fermo in momenti di inquietudine"

"In occasione della ricorrenza odierna, La prego, Vostra Eminenza, di far pervenire al Sommo Pontefice i sensi dei miei più sentiti e sinceri auguri di buon compleanno. La Sua dedizione per la pace, la fratellanza e la solidarietà è fonte di ispirazione per tutti noi. La Sua guida, la Sua saggezza e il Suo coraggio possano continuare a guidarci, per costruire insieme un futuro di pace e giustizia. Con deferente ossequio", ha scritto il presidente del Senato Ignazio La Russa in un messaggio indirizzato al segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, in occasione del compleanno di Papa Francesco.