Papa Francesco, la sua autobiografia "Life" diventerà un film

"'Life. La mia storia nella Storia', pubblicato in Italia a marzo 2024 e diventato in pochi mesi un progetto editoriale di respiro internazionale è uno dei progetti di cui HarperCollins Italia va più fiera. Non solo perché la nostra casa editrice per la prima volta ha ideato e guidato un progetto editoriale internazionale, ma perché possiamo affermare con orgoglio di essere stati i primi a pubblicare l'autobiografia di papa Francesco che diventerà un film realizzato da una delle più importanti case di produzione e distribuzione cinematografica come Lucky Red, di Andrea Occhipinti", annuncia Laura Donnini, amministratore delegato di HarperCollins Italia. "Il film, proprio come il libro, - aggiunge - raccoglierà le memorie più intime e personali di papa Francesco e contribuirà alla diffusione della sua autentica storia personale".