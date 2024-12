Papa Francesco: "Non c'è salvezza senza la donna"

"Dio ha scelto Maria, una donna, come compagna per il suo progetto di salvezza. Non c'è salvezza senza la donna, perché la Chiesa è donna". Così Papa Francesco nell'omelia della messa nella Basilica di San Pietro con i nuovi cardinali, nella solennità dell'Immacolata Concezione. "E lei risponde 'Sì', dicendo: 'Ecco la serva del Signore'. 'Serva' non nel senso di 'asservita' e 'umiliata', ma di persona 'fidata', 'stimata', a cui il Signore affida i tesori più cari e le missioni più importanti", ha affermato il Santo Padre.