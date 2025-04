Francesco, un Papa rivoluzionario in tutte le sue scelte

Le uscite improvvisate - Papa Bergoglio aveva abituato il mondo a gesti inediti, per qualcuno incredibili, che svelavano la sua umanità: le uscite improvvise per andare dall'ottico, per raggiungere la sanitaria e acquistare delle nuove scarpe ortopediche, per raggiungere il negozio di dischi dei suoi vecchi amici nel cuore di Roma. La spontaneità al primo posto, come quando durante le udienze generali accettava dai fedeli - senza alcuna preoccupazione - il mate, la classica bevanda sudamericana che Francesco amava sorseggiare.