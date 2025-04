Gli ultimi incontri di Papa Francesco, dai reali inglesi a Vance

Nel suo ultimo incontro istituzionale, Papa Francesco ha ricevuto il vicepresidente americano J.D. Vance a Casa Santa Marta. Un colloquio breve ma cordiale, con auguri di Pasqua e doni per la famiglia del politico statunitense. Pochi giorni prima, il 9 aprile, aveva accolto a sorpresa anche Re Carlo III e la regina Camilla, nonostante le iniziali incertezze dovute alla recente degenza in ospedale. In entrambi i casi, il Pontefice ha voluto esserci, regalando sorrisi e gesti affettuosi che restano impressi come ultimi simboli del suo pontificato aperto al dialogo.