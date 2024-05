"Frociaggine", Santa Sede: "Papa Francesco non voleva offendere, nella Chiesa c'è spazio per tutti"

Papa Francesco "non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l'uso di un termine, riferito da altri".

Tgcom24

Rispondendo alle domande dei giornalisti, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha pooi dichiarato: "Come ha avuto modo di affermare in più occasioni 'nella Chiesa c'è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c'è spazio per tutti. Così come siamo, tutti'".