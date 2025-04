L'amore di Papa Francesco per i bambini

Papa Francesco ha fatto della difesa dell'infanzia, uno dei pilastri del suo pontificato, denunciando con forza le ingiustizie, le violenze e le povertà che li colpiscono. Commosso dai bimbi che muoiono in mare o nel deserto, ha sempre visto in loro il futuro da ascoltare e proteggere. Il 3 febbraio scorso, aveva presieduto in Vaticano il summit internazionale “Amiamoli e proteggiamoli”. Anche durante il ricovero al Gemelli, ha ricevuto migliaia di lettere e disegni da piccoli che gli hanno voluto bene. Il suo abbraccio al piccolo Emanuele, orfano del papà, resta una delle immagini più forti del suo pontificato.