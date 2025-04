Conclave, tutto quello che devi sapere: come si elegge il Papa dopo la morte di Francesco

Con la morte di Papa Francesco, avvenuta nel giorno del Lunedì dell'Angelo, si è ufficialmente aperta la Sede Vacante, ovvero il periodo in cui la Chiesa resta senza guida in attesa dell'elezione del nuovo Pontefice. È in questo momento che entra in gioco il Conclave, l'assemblea segreta dei cardinali chiamati a scegliere il successore di San Pietro. Il termine evoca immagini forti: la Cappella Sistina, le fumate che annunciano il voto, l'attesa in Piazza San Pietro e l'annuncio solenne: Habemus Papam. Ma dietro al cerimoniale ci sono regole precise, figure chiave e tradizioni che affondano le radici nei secoli. Chi vota? Come si decide il nuovo Papa? Dove alloggiano i cardinali? E cosa significa davvero la fumata bianca? In questa guida rispondiamo in forma di domande e risposte a tutto quello che c'è da sapere sul Conclave, per capire come si prepara la Chiesa a scrivere una nuova pagina della sua storia.