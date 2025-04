Morte Papa Francesco, cosa succede ora

Successivamente scattano le procedure relative all'appartamento papale che viene sigillato. In questo caso, è quello di Casa Santa Marta dove ha vissuto Papa Francesco. Il Camerlengo dà la notizia della morte del Papa anche al Vicario per l'Urbe, che la dà al popolo, e all'arciprete della Basilica di San Pietro. Inoltre è compito del Camerlengo, in periodo di Sede Vacante, curare e amministrare i beni e i diritti temporali della Santa Sede, con l'aiuto dei tre Cardinali Assistenti, premesso, una volta per le questioni meno importanti, e tutte le volte per quelle più gravi, il voto del Collegio dei Cardinali.