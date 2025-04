Jorge Mario Bergoglio, il primo Papa argentino e gesuita della Storia

"Tutti devono prendere vaccino. Non è una opzione, ma mi sembra che non mi sembrano un'opzione etica". Il lockdown, una sfida per il pontificato, per un Papa abituato a stringere mani, ad abbracciare i fedeli, adesso ingabbiato in casa, decide di camminare per una Roma deserta in pellegrinaggio verso il Crocifisso miracoloso conservato nella chiesa di San Marcello al Corso. E poi una benedizione Urbi et Orbi speciale in una piazza San Pietro deserta, con un Papa anziano che sotto la pioggia e con le sirene delle ambulanze in sottofondo, portava sulle spalle le preoccupazioni e le paure del mondo.