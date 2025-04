Morte Papa Francesco, si riunisce la prima Congregazione dei cardinali: oggi si decide la data dei funerali

Il giorno dopo la morte di Papa Francesco, si riunisce nell'Aula del Sinodo la prima Congregazione generale dei cardinali, che dovrebbe decidere la data dei funerali del Santo Padre. Il vertice è stato convocato dal Decano del Collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re. La cerimonia di addio a Bergoglio dovrebbe tenersi tra venerdì e domenica. La salma del pontefice rimane oggi nella cappella dove il Papa ha celebrato messa per tutto il suo pontificato e dove già lunedì sera è iniziato il via vai dei cardinali per l'ultimo saluto. Mercoledì la traslazione a San Pietro, dove la salma resterà esposta fino a venerdì per l'ultimo saluto dei fedeli. Francesco scrisse in un testo inedito: "La morte non è la fine di tutto ma un nuovo inizio". Giorgia Meloni: "Lunedì l'ultimo incontro, mi ha detto 'ci rida su'. Era un consiglio che amava ripetermi spesso".