Morte Papa Francesco, Israele cancella le condoglianze: critiche degli ambasciatori

Papa Francesco era stato particolarmente esplicito nel criticare gli attacchi di Israele a Gaza negli ultimi mesi. Oltre alle preoccupazioni per il danno alla reputazione di Israele, i diplomatici hanno anche espresso frustrazione per la gestione del caso. "Abbiamo ricevuto l'ordine diretto di cancellare i tweet, senza alcuna spiegazione", ha dichiarato un ambasciatore israeliano. "Quando abbiamo chiesto chiarimenti, ci è stato detto che la questione era 'in fase di revisione'. Non è abbastanza, non per noi e certamente non per il pubblico che rappresentiamo".