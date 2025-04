Morte Papa Francesco, l'ultima telefonata a Gaza | "Conosceva i nomi di tutti i bambini della parrocchia"

"L'ho ringraziato, l'ho sentito affaticato e non ho voluto tenerlo al telefono. Mi è sembrato particolarmente stanco e provato, in affanno. Ho pensato che fosse debilitato dopo aver già parlato con il mio vicario e la suora. Ma il suo spirito era sempre lo stesso, ci ha incoraggiato molto. Per me è stato un grande segno di speranza, ma anche di sostegno e di vicinanza".