Israele, il ministro Smotrich: "Il rilascio degli ostaggi non è l'obiettivo più importante, va risolto il problema di Gaza"

Il nuovo ambasciatore statunitense in Israele ha invitato Hamas ad accettare un accordo che garantisca il rilascio degli ostaggi, in cambio dell'ingresso di aiuti umanitari a Gaza. "Invitiamo Hamas a firmare un accordo che consenta agli aiuti umanitari di fluire a Gaza verso le persone che ne hanno disperatamente bisogno", ha dichiarato Mike Huckabee in una dichiarazione video su X. "Quando ciò accadrà, e gli ostaggi saranno rilasciati, il che è una questione urgente per tutti noi, allora speriamo che gli aiuti umanitari affluiscano e lo facciano liberamente".