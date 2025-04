La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 562. Una settimana dopo l'avvio dei negoziati sulla capacità nucleare di Teheran, si è tenuto a Roma il secondo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti, con la mediazione dell'Oman. Al termine, Teheran ha parlato di "colloqui costruttivi", mentre per un alto funzionario americano sono stati compiuti "buoni progressi". Il ministro degli Esteri omanita ha parlato di "slancio: ora anche l'improbabile è possibile". Un alto funzionario am In serata è arrivata la presa di posizione di Netanyahu: "Mi impegno a impedire all'Iran di ottenere armi nucleari, è una promessa". A Gaza almeno 70 persone sono state uccise in 24 ore nei raid israeliani. Il bilancio degli attacchi aerei statunitensi contro un porto petrolifero controllato dai ribelli Houthi nello Yemen è salito ad almeno 80 morti, secondo quanto ha riferito lo stesso gruppo. Il Pentagono, intanto, ha comunicato che gli Stati Uniti ridurranno il numero di soldati schierati in Siria da circa 2mila a meno di mille nei prossimi mesi.