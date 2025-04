Houthi: "Almeno 80 morti nei raid Usa nello Yemen" | Il Pentagono: "Ridurremo della metà i soldati schierati in Siria"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 561. Il bilancio degli attacchi aerei statunitensi contro un porto petrolifero controllato dai ribelli Houthi nello Yemen è salito ad almeno 80 morti, secondo quanto ha riferito lo stesso gruppo. Nuovi raid israeliani sulla Striscia di Gaza: 22 vittime nell'ultimo attacco. Dopo il rifiuto da parte di Hamas della proposta israeliana per una tregua nella Striscia di Gaza, due fonti palestinesi coinvolte nei negoziati hanno dichiarato al canale saudita Al-Sharq che "i colloqui non sono crollati e sono ancora in corso". Il Pentagono, intanto, ha comunicato che gli Stati Uniti ridurranno il numero di soldati schierati in Siria da circa 2mila a meno di mille nei prossimi mesi.