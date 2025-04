Israele-Hamas, giorno di guerra 560: le news in diretta

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 560. Secondo il Financial Times, una società cinese legata all'esercito della Repubblica Popolare sta fornendo agli Houthi supporto di immagini per prendere di mira navi da guerra americane e internazionali nel Mar Rosso. Hamas ha accusato Israele, che dal 2 marzo blocca l'ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia, di usare "la carestia come arma". Le dichiarazioni del ministro della Difesa israeliano Israel Katz, che ha escluso la possibilità di consentire nuovamente l'ingresso degli aiuti a Gaza, sono "una nuova ammissione pubblica di un crimine di guerra", ha spiegato Hamas in una nota. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dato istruzioni al suo team negoziale di proseguire con le misure per accelerare il rilascio degli ostaggi ancora detenuti a Gaza. E il presidente russo Putin ha assicurato: "La Russia farà ogni sforzo per riportare a casa gli ostaggi rimanenti a Gaza". Intanto il direttore generale dell'Aiea Grossi ha lanciato un monito, sostenendo che l'Iran "non è lontana" dal possedere una bomba atomica.