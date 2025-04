Hamas respinge la proposta di Israele su tregua e ostaggi | Netanyahu contro il gruppo fondamentalista: "Subirà colpi sempre più duri a Gaza"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 558. Il gruppo fondamentalista ha respinto la proposta israeliana per un cessate il fuoco di sei settimane, la sospensione delle operazioni militari, il passaggio di aiuti umanitari, il rilascio di dieci ostaggi vivi e 16 ostaggi deceduti in cambio della scarcerazione di 66 ergastolani palestinesi e 611 detenuti arrestati a Gaza. Hamas ha inoltre dichiarato di aver "perso i contatti" con il gruppo che detiene l'ostaggio israelo-americano Idan Alexander. Durante una visita nel nord della Striscia, il premier israeliano ha replicato: "Hamas subirà colpi sempre più duri" a Gaza."Insistiamo affinché siano rilasciati i nostri ostaggi e vogliamo raggiungere tutti i nostri obiettivi di guerra". Mostrando una stampa di un post della Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, Netanyahu ha affermato che quest'ultimo sta nuovamente "invocando la distruzione di Israele".