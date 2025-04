Raid dell'Idf colpisce l'ospedale di Gaza | Usa bombardano lo Yemen come rappresaglia contro gli Houthi

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 556. Gli Houthi hanno lanciato dallo Yemen un missile balistici contro Israele che è stato intercettato. Non ci sono notizie di vittime o danni causati dall'attacco. Le sirene di allarme si sono attivate in tutto il centro di Israele, a Gerusalemme e a Tel Aviv, dove l'aeroporto Ben Gurion è stato chiuso. Rappresaglia americana nello Yemen, bombardata una fabbrica vicino alla capitale. L'esercito israeliano ha bombardato l'Ospedale Battista di Gaza. Bassem Naim, membro dell'ufficio politico di Hamas, ha dichiarato che una delegazione si trova a Il Cairo per discutere su come porre fine alla guerra e sulla creazione di un comitato per la gestione degli affari governativi nella Striscia "in collaborazione con l'Autorità nazionale palestinese".