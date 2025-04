"Papa Francesco, Così Normale da essere Straordinario": il ricordo del Pontefice firmato da Toni Capuozzo

E ancora: le posizioni che hanno assunto sui temi della grande attualità sull'etica e sulla dottrina della fede: dal rapporto della Chiesa con l'omossessualità, fino all'aborto e al fine vita, passando per le critiche ricevute a cui Francesco ha sempre replicato anche a chi, aspettandosi un rivoluzionario si è ritrovato di fronte a un Papa più conservatore. Nel documento, Capuozzo analizza anche il rapporto del Pontefice scomparso con i fedeli: i suoi gesti d'affetto con abbracci e carezze a bambini e malati, che ha sempre definito "gli ultimi" da non dimenticare, come ha ricordato più volte nei momenti in cui ha affrontato la malattia in prima persona, nel corso dei suoi ricoveri. Bergoglio, però, nell'arco dei suoi dodici al soglio pontificio ha fatto trapelare anche il suo lato umano per cui, alle volte, è arrivato perfino a scusarsi. Papa Francesco è stato considerato anche uno dei pontefici più mediatici della storia: dalle interviste, a cui si prestava volentieri, a quella volontà di essere senza filtri dei portavoce.