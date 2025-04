Fratelli Tutti, la terza enciclica di Papa Francesco sulla fraternità e l’amicizia sociale

Il 3 ottobre 2020, nell’ottavo anno del suo pontificato, Papa Francesco firma ad Assisi Fratelli Tutti, la sua terza enciclica, resa pubblica il giorno successivo, nella festa di San Francesco. Il documento, annunciato un mese prima dalla Sala Stampa vaticana, nasce come riflessione sull’esperienza globale della pandemia, ma si sviluppa come un manifesto di portata universale. Il nucleo centrale è la fraternità umana, un valore da riscoprire e praticare in un mondo segnato da solitudini, diseguaglianze, chiusure e conflitti.